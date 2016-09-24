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الجيش السوري: أمن وسلامة المدنيين من أولوياتنا

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الجيش السوري: أمن وسلامة المدنيين من أولوياتنا الجيش السوري: أمن وسلامة المدنيين من أولوياتنا

الجيش السوري

قال مدير فرع الإعلام بالجيش السوري، العميد سمير سليمان، إن أمن وسلامة المدنيين يأتي في أولوية الجيش السوري، وأن الجيش عندما أعلن عن بدء العمليات في مدينة حلب أصدر توجيهات للمواطنين بالابتعاد عن أماكن تواجد العناصر الإرهابية.

وأضاف سليمان خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن ما تبثه بعض القنوات المعادية للدولة السورية عن استهداف المدنيين يأتي في إطار التضليل، مشددًا على أن الجيش ملتزمًا بقرارات القيادة السياسية السورية، ويقوم بتنفيذ واجبه الوطني والدستوري في الدفاع عن الشعب السوري من الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن الجيش أعلن إلتزامه بالهدنة السابقة بشكل كامل بها في الوقت الذي لم تلتزم فيه الفصائل الإرهابية، مؤكدًا أن السورية حريصة على تقدم الخطوات والحلول السياسية بشكل لا يسمح للجماعات الإرهابية بأن تزيد من قوتها وأن تتلقي الدعم من بعض القوى الإقليمية.

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