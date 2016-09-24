مقتل جندي تركي ومسلح كردي في اشتباك بجنوب شرق تركيا

قالت مصادر أمنية إن جنديًا تركيًا ومسلحا كرديًا قتلا في اشتباك اليوم السبت بجنوب شرق البلاد، وإن طائرات قصفت أهدافًا للمسلحين في أنحاء أخرى بالمنطقة.

وبحسب رويترز فقد أضافت المصادر أن الاشتباك مع حزب العمال الكردستاني اندلع أثناء عمليات عسكرية في إقليم ديار بكر، بعدما فرضت السلطات حظرًا للتجول على مدار اليوم في 18 قرية، وأصيب جندي أيضًا في الاشتباك.

وذكرت أن طائرات حربية قصفت أيضًا ملاجئ للحزب ومخازن أسلحة في منطقة بوزول الجبلية بإقليم هكاري، الذي يقع على الحدود مع العراق وإيران.

وانهار وقف لإطلاق النار دام عامين بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية العام الماضي، وقتل الآلاف من المسلحين وقوات الأمن والمدنيين في أعمال العنف بعد ذلك.