مكياج صاخب يلفت الرجل

يجمع اللون الأحمر بين الصخب والهدوء والجاذبية والرومانسية والجرأة والخجل. من هنا، إذا كنت تبحثين عن إطلالة رومانسية وجذابة كفيلة بجذب نظر شريكك، تابعي تفاصيل تطبيق المكياج الأحمر:



1.كريم الأساس المناسب: احرصي على اختيار كريم الأساس القريب والمناسب للون بشرتك. فكريم الأساس هو أهمّ خطوة للحصول على لون بشرة طبيعي، وتجنبي استخدام الأنواع القديمة أو التجارية رخيصة الثمن، واهتمّي باقتناء الأنواع الموثوق بها.

وإذا كنت من ذوات البشرة الدهنية، فعليك باستخدام المنتجات الخالية من الزيوت حتى لا تبدو بشرتك لامعة. أمّا إذا كنت من ذوات البشرة الجافة، فعليك باستخدام المنتجات التي تحتوي على نسبة من الزيوت التي ترطّب بشرتك وتمنع ظهور الخطوط عليها.

1.أحمر الخدود: اختاري أحمر الخدود الوردي الذي يزيد من إشراق بشرتك وجاذبيتها، لأن اللون الوردي هو أكثر الألوان التي تجمع بين الرقة والأنوثة.

2.املئي حاجبيك: الحاجب هو أكثر مكان يبرز جمال وتألق وجهك؛ لذا عليك استخدام ظلال العيون الأغمق بقليل من لون شعرك لملء فراغات حاجبيك بدلاً من استخدام قلم الكحل؛ وذلك من أجل الحصول على نظرة طبيعية وجذابة لحاجبك.

3.اختيار ظلال العيون المناسبة: للحصول على إطلالة مميزة، يمكنك وضع اللون الأفتح بقليل من الذي استخدمتِه على حاجبيك، كما يمكنك تجنب وضع أيّ ظلال، والاكتفاء بالقليل من الكحل الأـسود على عينيك مع طبقتين من الماسكرا السوداء ذات الكثافة العالية.

4.أحمر الشفاه: اختاري أحمر الشفاه الأحمر، الذي سيبرز جمال وتألق بشرتك، وسيزيد من إطلالتك الجذابة. وإذا كنتِ لا تفضّلين هذا الأحمر الكلاسيكي، فإنّ بإمكانك استبداله بالأحمر الداكن.