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إصابة أمين شرطة برصاص بلطجية أثناء السيطرة على حريق بشقة فى الشرقية

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إصابة أمين شرطة برصاص بلطجية أثناء السيطرة على حريق بشقة فى الشرقية إصابة أمين شرطة برصاص بلطجية أثناء السيطرة على حريق بشقة فى الشرقية

>الشرقية- فتحية الديب

أطلقت مجموعة من البلطجية، اليوم السبت، الأعيرة الخرطوش، على سيارة إطفاء تابعة للحماية المدنية بالشرقية، وذلك أثناء السيطرة على حريق، بشقة بمنطقة المنشية بمدينة بلبيس، وأسفر ذلك عن إصابة أمين شرطة وحدوث تلفيات بسيارة الإطفاء من أثار الطلقات الخرطوش، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار نيابة بلبيس، للتحقيق برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس بنشوب حريق بشقة بمنطقة المنشية، وقيام بعض الأشخاص بإطلاق أعيرة خرطوش، وتوجهت قوة من الشرطة برئاسة العميد سمير أبوروضة لفحص البلاغ، وفور وصول القوات وسيارة الإطفاء، قام الجناة بإطلاق أعيرة نارية أسفرت عن إصابة أمين شرطة برش خرطوش.

 

وتبين أن مجموعة من الخارجين على القانون، قاموا بحرق شقة طليقة شقيقهم المحبوس "أشرف ش" وإخراجها منها بالقوة، وفور وصول القوات قاموا بإطلاق النيران عليهم، وتصدت لهم الأجهزة الأمنية، وجارى ضبطهم.

 

 

 

 

 


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