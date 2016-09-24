بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية استمرت 15 سنة بين 4 عائلات بأسوان

أسدلت لجنة المصالحات بين القبائل بمحافظة أسوان الستار على خصومة ثأرية، استمرت لمدة 15 سنة، بين 4 عائلات بقرية سبيل أبو ناجى بمركز كوم أمبو.

حضر مراسم الصلح، السيد الإدريسى رئيس لجنة المصالحات، وصابر حسين نائباً عن محافظ أسوان، واللواء مدحت مليكة مساعد مدير أمن أسوان، والعميد محمود عوض رئيس إدارة البحث الجنائى، والمستشار خالد مصطفى حمد رئيس محكمة الاستئناف بأسوان، ونائبا البرلمان يوسف عبد الدايم وفيصل راجح، وممثلين عن الأزهر والأوقاف والكنيسة، والآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشهدت مراسم الصلح، تقديم أطراف الخصومة عائلات "طاهر أبو زيد بسوهاج، وآل نزار بالنوبة، وآل ياسر بالمحاميد"، أنفسهم إلى أولياء الدم، حاملين أكفانهم على أيديهم، لأسرة المقتول "محيى الدين خليل" من عائلة أبو ناجى "المطاعنة"، وسط فرحة وتكبير من كافة الحضور على إنهاء الخصومة الثأرية.

وأكد الشيخ دهب أبو حريرى، أحد أهالى قرية سبيل أبو ناجى، أنه عقب إتمام الصلح، عم القرية الارتياح والطمأنينة فى نفوس أهالى القرية، ورسم السعادة والبهجة بين الناس، بعد خصومة ثأرية استمرت طيلة 15 سنة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخصومة الثأرية بدأت فى عام 2001، عندما نشبت خلافات مادية بين "طاهر أبو زيد بسوهاج، وآل نزار بالنوبة، وآل ياسر بالمحاميد" و"محيى الدين خليل" أدت إلى مقتل الأخير بآلة حادة سكين، وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة 15 سنة، وعقب إنقضاء المدة، سعت لجنة المصالحات إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف وإنهاء الخصومة الثأرية.