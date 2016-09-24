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وزير الصحة يقدم التعازي لأسر ضحايا مركب برشيد

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وزير الصحة يقدم التعازي لأسر ضحايا مركب برشيد وزير الصحة يقدم التعازي لأسر ضحايا مركب برشيد

الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

قدم الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان تعازيه لأسر ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية امام سواحل رشيد ، مؤكدا للأسر أن الدولة بجميع أجهزتها تقدم لأبنائها من المواطنين المصريين كافة أشكال الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو مادية وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء حيث انه يتابع منذ اللحظة الاولى للحادث جميع التطورات ويأكد على تقديم كافة الخدمات للتسهيل على ذوى الضحايا.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة صباح اليوم الى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة لتفقد الوضع الراهن وجاهزية المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمات الطبية الاولية للمصابين، بالاضافة الى تفقد جاهزية مشارح المستشفيات، لاستقبال جثامين الضحايا في هذا الحادث الاليم والتأكد من سرعة استخراج شهادات الوفاة تسهيلاً لذوى الضحايا.

كما تفقد راضي فريق الاسعاف المتواجد بمكان الحادث والتأكد من جاهزيته حيث يوجد40 سيارة اسعاف، لافتا أنه يتم فحص الجثة التى يتم انتشالها داخل سيارة الأسعاف، واذا تم التعرف عليها يتم تسليمها لذويها بعد استخراج شهادة الوفاة تسهيلاً على الاهالي ، وفى غير ذلك تقوم الأسعاف بنقلها الى مشرحة احدى المستشفيات لحين التعرف عليها.

وكان قد تعرض مركب هجرة غير شرعية للغرق بساحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة يوم الاربعاء الماضي، وتسبب فى غرق 162 شخص، واصابة 6 ، حيث شاركت 17 مستشفى من 4 محافظات هي البحيرة وكفر الشيخ و الاسكندرية ودمياط في استقبال جثث الضحايا.

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