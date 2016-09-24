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العثور على ذوي الطفل التائه بالشارقة

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العثور على ذوي الطفل التائه بالشارقة العثور على ذوي الطفل التائه بالشارقة

عثرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، على ذوي الطفل الذي  وجد تائها في منطقة النخيلات ، ووجهت الشكر والتقدير عبر حسابها الرسمي على تويتر، إلى أفراد المجتمع الذين ساهموا من خلال تعاونهم وتفاعلهم بعودة الطفل الذي أعلنت القيادة، صباح اليوم عن العثور عليه تائهاً في الإمارة، إلى ذويه.

وكان أحد المارة قد عثر على الطفل ثلاث سنوات ونصف عربي الجنسية  في منطقة النخيلات  تائها  فتوجه به  الى الشرطة .

وناشد  قاطنون الجهات  المختصة باتخاذ  الإجراءات  الصارمة بحق  ذوي الاطفال المفقودين والتائهين اذا كانت مقترنةً  باهمال او تقصير ، فيما شددت القيادة العامة على ضرورة الانتباه للأطفال وعدم تركهم وحدهم حتى لا تتكرر هذه الحادثة في مرات قادمة.    

يذكر ان القيادة العامة لشرطة الشارقة قد عثرت الاسبوع  الماضي على طفل يبلغ من العمر ١٢ سنة بعد أن تغيب عن منزله الكائن في منطقة ابو شغارة حيث تبين ان الفتى قصد منزل والدته المنفصلة عن زوجها نتيجة خلافات دون أن يبلغ والده الذي يعيش في عهدته ما أثار المخاوف حول اختفائه لمدة أكثر من 10ساعات.

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