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الإعدام لـ7 متهمين و10 سنوات لـ5 آخرين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

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الإعدام لـ7 متهمين و10 سنوات لـ5 آخرين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج الإعدام لـ7 متهمين و10 سنوات لـ5 آخرين بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج

>كتب أحمد الجعفرى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالأعدام شنقاً على 7 مهتمين بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج والمشدد 10 سنوات لـ 5 آخرين وبراءة متهم.

 

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

 

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

 

 


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