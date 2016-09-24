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وزير التعليم العالى لطلاب حقوق عين شمس: "لو بلدك حلوة إنت كمان تبقى حلو"

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وزير التعليم العالى لطلاب حقوق عين شمس: "لو بلدك حلوة إنت كمان تبقى حلو" وزير التعليم العالى لطلاب حقوق عين شمس: "لو بلدك حلوة إنت كمان تبقى حلو"

>كتب محمود راغب تصوير خالد كامل

تفقد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى العملية التعليمية، منذ قليل، بمدرج كلية الحقوق بجامعة عين شمس، والتقى مئات الطلاب فى أول أيام العام الدراسى الجديد، ضمن أولى جولات الوزير لتفقد سير العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

 

وقال "الشيحى" فى كلمته لطلاب كلية الحقوق، "إحنا ندرس الحقوق فى جامعة محترمة والباقى علينا، ومفيش كلية متميزة عن كلية، وإنما فى خريج متميز "، موضحا أن بناء شخصية الطالب تكون بالتحصيل والخلفية العلمية والنظرة المتعمقة للحياة والاعتدال والأخلاق.

 

وأضاف وزير التعليم العالى فى كلمته لطلاب كلية الحقوق، قائلا" محتاجين نبنى الشخصية الجامعية، والمدرج جزء أساسى، ولكن المشاركة فى الأنشطة الطلابية جزء أصيل لبناء الشخصية، ولما بلدك تبقى حلوة أنت حلو ، وهنحط إيدينا فى إيد بعض، وأنا أثق فى وعيكم".

 

وأكد الشيحى للطلاب أن الوزارة والجامعة تقدم لهم كافة أوجه الدعم، مداعبا الطلاب :" أول حاجة هجيبهالكم ميكروفون جديد" .

 

 


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