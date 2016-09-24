«التعليم» : إنشاء 30 ألف فصل دراسي بتكلفة 10 مليارات جنيه العام المقبل

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، أنه سيتم إنشاء 30 ألف فصل دراسي من خلال التمويل الحكومي بنظام حق الانتفاع بتكلفة 10 مليارات جنيه تدخل الخدمة العام الدراسي المقبل، مشيرًا إلى أن العام الحالي دخل الخدمة 8500 فصل دراسي بهدف خفض الكثافة داخل الفصول، حيث إن الزيادة السكانية الحالية تحتاج إلى 12000 فصل جديد لتغطية الزيادة الحالية لذلك تم طرح إنشاء 30 ألف فصل جديد خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بديوان عام محافظة بنى سويف، اليوم السبت، بحضور محافظ بني سويف المهندس شريف محمد حبيب، ووكيل وزارة التربية والتعليم نبوي الدخني، وذلك في مستهل زيارة الوزير للمحافظة؛ للوقوف على استعدادات المحافظة لبداية العام الدراسي الجديد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والأطمئنان على إجراءات الصيانة ومتابعة تجربة مجموعات التقوية الدراسية.

وقال الوزير، إنه لم يصدر أي قرار من وزارة التعليم بإلغاء “الميد تيرم” أو امتحانات نصف العام على الإطلاق وما تناقلته وسائل الإعلام غير صحيح على الإطلاق، وسيطبق الميد تيرم مثل العام الماضي، حيث تم نشر بيان إعلامي بذلك لوسائل الإعلام لتصحيح الخطأ، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك دراسة لهذا الموضوع من الناحية العلمية والأكاديمية لإمكانية تطبيقه من عدمه.

وأوضح الوزير، أنه بالنسبة للمناهج قامت لجان فنية بالتعاون مع مراكز البحوث بتنقية المنهج من الحشو والتكرار هذا العام، وسيتم مواصلة الجهود لهذه اللجان لإعداد مناهج جديدة للعام الدراسي المقبل.

وأشار الشربيني، إلى أن الوزارة ستطبق نظام الغياب الإلكتروني بالثانوية العامة وإبلاغ الغياب يوميًا للوزارة، حيث تم التشديد على ذلك قبل بداية العام الدراسي، لافتًا إلى أن الوزارة تواجه حاليًا عمليات الغش الإلكتروني، حيث تم تحويل 250 طالبًا وطالبة للنيابة العامة ضبط بحوزتهم سماعات ونظارات وكروت فيزا بها أجهزة إرسال واستقبال، مضيفًا “نحاول إيجاد تشريع لمراقبة الغش الإلكتروني بطريقة أفضل بدلًا من العصا الإلكترونية للكشف عن المعدن فقط بعد تحايل الطلاب باستخدام أجهزة بلاستيك لا تظهرها “العصا”.

أ ش أ