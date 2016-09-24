وفاة الضحية الخامس في إطلاق نار بمركز تجاري في واشنطن

أعلنت الشرطة الأمريكية وفاة الضحية الخامس بعد إطلاق نار على مركز تسوق في ولاية واشنطن الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة هيثر أكستمان لوكالة الانباء الالمانية إن رجلًا مصابًا نقل إلى المستشفى في حالة حرجة “توفي خلال الليل”.

وكان مسلح قتل 4 نساء وأصاب رجلا بجروح خطيرة، عندما فتح النار على المركز التجاري المزدحم ولاذ بالفرار ، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونشر مارك فرانسيس بشرطة ولاية واشنطن صورة على موقع “تويتر” لمطلق النار المزعوم، الذي لا يزال طليقا، قائلا إن الشرطة تعتقد أن هناك مسلحا واحدا فقط.

ويبدو أن المشتبه به غادر مسرح الجريمة في “كاسكيد مول” بمدينة برلنجتون قبل وصول الشرطة، ووصف بأنه “رجل من أصول لاتينية يرتدي ملابس لونها رمادي.”