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حبس صياد ووالدته 4 أيام لتورطهما في حادث غرق مركب رشيد

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حبس صياد ووالدته 4 أيام لتورطهما في حادث غرق مركب رشيد حبس صياد ووالدته 4 أيام لتورطهما في حادث غرق مركب رشيد

أرشيفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، القبض على صياد ووالدته لتورطهما فى حادث غرق مركب هجرة غير شرعية أمام سواحل مدينة رشيد.

وقام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة بضبط كل من ” محمد.ع. ش – 32 عامًا – صياد”، ووالدته “سميحة.ش.أ – 60 عاما – ” مقيمان برشيد، وتحرير محضر.

وقرر رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية المستشار على حسن حبس الصياد ووالدته 4 أيام إحتياطيا على ذمة التحقيقات .

ويشار إلى أن المركب قد غرق يوم الأربعاء الماضى أمام سواحل مدينة رشيد على بعد 12 كيلومترا شمال شرقى البوغاز, وأسفر عن مصرع 162 شخصا حتى الآن.

أ ش أ

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