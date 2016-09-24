إعادة انتخاب «كوربن» رئيسًا لحزب العمال البريطاني

أعاد حزب العمال البريطاني انتخاب رئيسه جيريمي كوربن في المؤتمر العام للحزب الذي عقد في مدينة ليفربول، اليوم السبت، وسط انقسامات حادة في الحزب المعارض الرئيسي.

وفاز كوربن، 67 عامًا، وهو زعيم الجناح اليساري للحزب على النائب عن ويلز أوين سميث، 46 عامًا، بنسبة 61.8 في المئة إلى 38.2 في المئة.

و«بحسب سكاي نيوز عربية» جاءت الانتخابات وسط انقسام عنيف يمر به جزب العمال بسبب الاختلاف سياسات كوربن، الذي يتهم بعدم بذل مجهود كاف من أجل منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وحقق كوربن انتصارًا ساحقًا في انتخابات سبتمبر 2015، التي حصل فيها على 59.5 بالمئة من الأصوات، ما يعني أنه استطاع الحصول على عدد أكبر من الأصوات في هذه الدورة.