«قومي المرأة» بالشرقية: اعتماد خطة واضحة للمساهمة فى حل أزمة الهجرة غير الشرعية

أعلن المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة المهندسة سامية عسل مقررة فرع المجلس، وبإشراف الدكتور مايا مرسي رئيس المجلس القومي، عن متابعة وحصر ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية، بمحافظة الشرقية لانخاذ خطوات فعالة تجاه أهالى الضحايا بالمحافظة، إلى جانب المشاركة فى محاولة حل الازمة لعدم تكرارها.

وأضافت “عسل” أنه جارى حصر الضحايا من أبناء المحافظة، و تدوين حالاتهم و أماكن إقامتهم لتقديم اللازم تجاه أسرهم ، مقدمة التعازى لكل أهالى الضحايا بالشرقية ومصر بصفة عامة.

وأضحت “عسل” أن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، يستعد لتقديم مساهمات للحد من هذه الظاهرة، بالتعاون مع الاجهزة المعنية، مشيرة الى ان دور عضوات المجلس لن ينحصر فى تقديم واجب العزاء ، ولكن سيتم بحث سبل تقديم العون فى الحد من إهدار أرواح ابناء مصر فى محاولات الهروب ، كمحاولة توفير فرص عمل إلى جانب عقد ندوات ولقاءات توعية ، وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة ومحاولة البحث عن بدائل لتوفير حياة كريمة للمواطنين.