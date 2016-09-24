اليوم .. وزير الآثار يفتتح مواقع أثرية في الأقصر

مراسل«ONA»:

وصل مطار الأقصر الدولي، اليوم السبت، الدكتور خالد العناني وزير الدولة لشئون الآثار، علي متن الرحلة رقم 361 القادمة من القاهرة في زيارة تستغرق يومين يقوم خلالها بإفتتاح وتفقد عدد من المواقع الأثرية .

ومن المقرر أن يشهد وزير الآثار إحتفال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جنوب العساسيف بافتتاح قاعة الأعمدة الثانية في مقبرة كارخامون مقبرة رقم TT223 بجبانة جنوب العساسيف بالضفة الغربية بالأقصر، والتي تخص أحد كبار رجال الدولة من الأسرة الخامسة والعشرين و قد قام مشروع ترميم جنوب العساسيف برئاسة الدكتورة ايلينا بتشكوفا مديرة البعثة المصرية الأمريكية بترميم هذة المقبرة بالكامل.

كما يشهد “الوزير” إحتفال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة، لمشروع ترميم جنوب العساسيف بالذكرى السنوية العاشرة من تأسيسها والإكتشافات الهامة في كلاً من مقبرة كاراباسكن TT 391، كاركامون TT 223وارتيرو TT 390 ، فضلاً عن أعمال الترميم الاثري للمقابر تمهيدا لافتتاحها للزوار المصريين والأجانب.

كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي بالموقع، الإعلان عن تفاصيل فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر ” طيبة في الألفية الأولي”، بقاعة المحاضرات بمتحف التحنيط بمدينة الاقصر.

ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية مشروع ترميم جنوب العساسيف ووزارة الاثار وجمعية استكشاف مصر في الفترة من 25 – 29 سبتمبر 2016.

> و يستمر المؤتمر لمدة خمسة أيام، يتم فيها مناقشة مجموعة من الأوراق البحثية لـ 46 باحث أثري مصري وأجنبي يستعرضون مجموعة من المحاضرات التى تسلط الضوء على المقابر والمعابد في عصر الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسه والعشرين.