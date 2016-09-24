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رئيس «مصر للطيران»: وصول آخر أفواج حجاج جمعيات التضامن الاجتماعي

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رئيس «مصر للطيران»: وصول آخر أفواج حجاج جمعيات التضامن الاجتماعي رئيس «مصر للطيران»: وصول آخر أفواج حجاج جمعيات التضامن الاجتماعي

حجاج – أرشيفية

صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة للطيران للخطوط الجوية، أن الشركة تسير اليوم وغدًا، ٣٩ رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة، لعودة ٧٩٠٠ حاجًا من الأراضي المقدسة.

وقال “عزت” إنه سيشهد عودة آخر أفواج حجاح الجمعيات والتضامن الاجتماعي، حيث من المقرر أن تنقل مصر للطيران اليوم ٤٠٠٠ حاجًا على متن ١٨ رحلة جوية.

وبالنسبة ليوم غد الأحد، قال إنه من المخطط أن يشهد مطاري جدة والمدينة المنورة إقلاع ١٧ رحلة جوية لعودة ٣٩٠٠ حاجًا، وذلك بواقع ١٠ رحلات تقلع من مطار الملك عبد العزيز بجدة، تصل جميعها إلى مطار القاهرة الدولي، فيما عدا ثلاث رحلات تصل إلى مطار برج العرب بالأسكندرية، وذلك لعودة ٢٠٠٠ حاجًا من حجاج قرعة محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح وبعثات وزارة الداخلية وشركات السياحة والأفراد وحجاج ترانزيت أبوچا وكانو، كما تتضمن هذه الرحلات أيضًا رحلتين خاصتين لعودة حجاج مدينة باماكو بدولة مالي.

وأشار إلى أن مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة سوف يشهد إقلاع ٧ رحلات جوية لعودة ١٩٠٠ حاجًا من حجاج قرعة محافظتي الدقهلية وجنوب سيناء، بالإضافة إلى حجاج شركات السياحة والأفراد وحجاج بعثات وزارة الداخلية وترانزيت مدن باريس، لندن، ميلانو، نيويورك، كوبنهاجن، برلين، أمستردام، تونس، فرانكفورت، الجزائر ، لتصل جميع هذه الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

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