اتفاقية بين التليفزيون وبريزينتيشن لتطوير بث مباريات الدوري

وقعت شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي لاتحاد الكرة المصري اتفاقية شراكة مع التلفزيون المصري برئاسة صفاء حجازي للمساهمة في انتاج مباريات الدوري وتطوير البث التلفزيوني للمباريات.

وقال محمد كامل رئيس الشركة إن نجاحه في إنتاج مباراة السوبر الإماراتي في القاهرة كان الدافع الرئيسي الذي جعل التلفزيون يوافق على اتفاقية الشراكة لتحسين جودة الصورة والمساهمة بأفضل المعدات.

وأشار كامل إلى أن الشركة لن تدخر جهدا في الاستثمار بالكرة المصرية بما يساهم في زيادة عائدات تلك الصناعة خاصة مع ظهور قنوات مصرية رياضية حديثة تعتمد في البث على تقنيات عالية الجودة والتي يمكن تطويرها مستقبلا للوصول بحلم إنتاج الكرة المصرية بتقنية 4K.

وأكد رئيس الشركة الراعية للدوري المصري إنه لن يدخر جهدا في استقدام أفضل المعدات والكاميرات خلال الفترة المقبلة على غرار مع حدث في مباراة السوبر الإماراتي وسيتم تصوير المباريات بتلك المعدات مع استقدام خبراء أجانب من البرتغال وإسبانيا وألمانيا لعمل دورات تدريبية للمخرجين في مصر بهدف المساهمة في تطوير البث.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بالتعاون مع التلفزيون المصري لاستغلال الفترة الجارية في عملية التطوير وإحضار المعدات والتدريب في محاولة للحاق بالموسم الجاري وسيبدأ البث الفعلي للمباريات بأفضل التقنيات في العالم بداية من الموسم المقبل.