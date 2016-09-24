أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتفاقية بين التليفزيون وبريزينتيشن لتطوير بث مباريات الدوري

Google+ Print
اتفاقية بين التليفزيون وبريزينتيشن لتطوير بث مباريات الدوري اتفاقية بين التليفزيون وبريزينتيشن لتطوير بث مباريات الدوري

وقعت شركة بريزنتيشن سبورت الراعي الرسمي لاتحاد الكرة المصري اتفاقية شراكة مع التلفزيون المصري برئاسة صفاء حجازي للمساهمة في انتاج مباريات الدوري وتطوير البث التلفزيوني للمباريات.

وقال محمد كامل رئيس الشركة إن نجاحه في إنتاج مباراة السوبر الإماراتي في القاهرة كان الدافع الرئيسي الذي جعل التلفزيون يوافق على اتفاقية الشراكة لتحسين جودة الصورة والمساهمة بأفضل المعدات.

وأشار كامل إلى أن الشركة لن تدخر جهدا في الاستثمار بالكرة المصرية بما يساهم في زيادة عائدات تلك الصناعة خاصة مع ظهور قنوات مصرية رياضية حديثة تعتمد في البث على تقنيات عالية الجودة والتي يمكن تطويرها مستقبلا للوصول بحلم إنتاج الكرة المصرية بتقنية 4K.

وأكد رئيس الشركة الراعية للدوري المصري إنه لن يدخر جهدا في استقدام أفضل المعدات والكاميرات خلال الفترة المقبلة على غرار مع حدث في مباراة السوبر الإماراتي وسيتم تصوير المباريات بتلك المعدات مع استقدام خبراء أجانب من البرتغال وإسبانيا وألمانيا لعمل دورات تدريبية للمخرجين في بهدف المساهمة في تطوير البث.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بالتعاون مع التلفزيون المصري لاستغلال الفترة الجارية في عملية التطوير وإحضار المعدات والتدريب في محاولة للحاق بالموسم الجاري وسيبدأ البث الفعلي للمباريات بأفضل التقنيات في العالم بداية من الموسم المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

«القبس»: مُفجر الإسكندرية «داعشي» سلمته الكويت.. ومصر أفرجت عنه

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب

خلال زيارة أسوان.. السفيرة البلجيكية: نقف إلى جانب مصر ضد الإرهاب