أولياء أمور يعتدون على مدرسى مدرسة الشوكا بالشوم لحجز المقاعد بسوهاج

شهدت مدرسة الشوكا الابتدائية بإدارة طما التعليمية شمال محافظة سوهاج، اقتحام أولياء أمور المدرسة، مستخدمين العصى والشوم، كما تعدوا على المعلمين لحجز المقاعد الأولى لأبنائهم، ما أحدث حالة من الهياج داخل المدرسة.

ومن جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بالدفع بعدد من القوات لاحتواء الأزمة ومحاولة إخراج أولياء الأمور من المدرسة وعدم تجمعهم بداخل فى محاولة منهم لبدء العام الدراسى.

وفى نفس الإدارة، صرفت إدارة مدرسة الوفاء الابتدائية التلاميذ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وترك المدرسة خالية، مبررين ذلك بأنه متفق عليه مع الإدارة التعليمية وحضر تلاميذ الفترة المسائية بنفس المدرسة برفقة أولياء أمورهم، وفتحوا الفصول وحجزوا الأماكن الأولى لأبنائهم، ما أحدث حالة من الهياج بينهم وتطورت المشادات إلى مشاجرات وتشابك بالإيدى.

وعلى جانب آخر، دفعت إدارة طما التعليمية عددا من قيادتها للمدرسة للتهدئة، وإبلاغ أوليا الأمور أن ما ارتكبوه عمل غير مبرر لأن عمليه الجلوس بمقاعد المدرسة تحكمها قواعد منظمة داخل المدرسة.