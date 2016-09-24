أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أولياء أمور يعتدون على مدرسى مدرسة الشوكا بالشوم لحجز المقاعد بسوهاج

Google+ Print
أولياء أمور يعتدون على مدرسى مدرسة الشوكا بالشوم لحجز المقاعد بسوهاج أولياء أمور يعتدون على مدرسى مدرسة الشوكا بالشوم لحجز المقاعد بسوهاج

>سوهاج - محمود مقبول

شهدت مدرسة الشوكا الابتدائية بإدارة طما التعليمية شمال محافظة سوهاج، اقتحام أولياء أمور المدرسة، مستخدمين العصى والشوم، كما تعدوا على المعلمين لحجز المقاعد الأولى لأبنائهم، ما أحدث حالة من الهياج داخل المدرسة.

 

ومن جانبها، قامت الأجهزة الأمنية بالدفع بعدد من القوات لاحتواء الأزمة ومحاولة إخراج أولياء الأمور من المدرسة وعدم تجمعهم بداخل فى محاولة منهم لبدء العام الدراسى.

 

وفى نفس الإدارة، صرفت إدارة مدرسة الوفاء الابتدائية التلاميذ فى تمام الساعة التاسعة صباحا وترك المدرسة خالية، مبررين ذلك بأنه متفق عليه مع الإدارة التعليمية وحضر تلاميذ الفترة المسائية بنفس المدرسة برفقة أولياء أمورهم، وفتحوا الفصول وحجزوا الأماكن الأولى لأبنائهم، ما أحدث حالة من الهياج بينهم وتطورت المشادات إلى مشاجرات وتشابك بالإيدى.

 

وعلى جانب آخر، دفعت إدارة طما التعليمية عددا من قيادتها للمدرسة للتهدئة، وإبلاغ أوليا الأمور أن ما ارتكبوه عمل غير مبرر لأن عمليه الجلوس بمقاعد المدرسة تحكمها قواعد منظمة داخل المدرسة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365