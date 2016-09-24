بعد غد..لجنة الحج المركزية تبحث استعدادات موسم العمرة

يرأس الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية بعد غد الاثنين بالعاصمة المقدسة اجتماع اللجنة الذى يعد الأول بعد نجاح موسم حج 1437هــ.

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة أن الاجتماع سيستعرض إيجابيات موسم الحج الماضى ويضع الخطط لتعزيزها، فيما ستتم مناقشة السلبيات التى تم رصدها ميدانيا لتلافيها فى المواسم المقبلة.

وأوضح أن لجنة الحج المركزية ستستعرض خطط الجهات ذات العلاقة لموسم العمرة، مشيرا إلى أن أمير منطقة مكة المكرمة يشدد على ضرورة البداية المبكرة والجادة استعدادا لموسمى الحج والعمرة المقبلين.

ولفت البيان إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة تبدأ فى كل عام فور انتهاء موسم الحج فى التخطيط للموسم المقبل وعلى مدى عام يتم التخطيط وعقد ورش العمل لمناقشة الخطط والاستعدادات التى تضمن نجاح موسم الحج وفاعلية الخطط التى تضعها الجهات لهذه المناسبة الإسلامية.