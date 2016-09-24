تقرير #في_الدوري - المصري.. ماذا بعد الموسم الأفضل تاريخيا؟ ' الدفاع نقطة ضعف '

بعد موسم هو الأروع في تاريخ النادي العريق، تتجه الأنظار نحو النادي المصري وكتيبة حسام حسن للوقوف على ما آل إليه الفريق بعد التدعيمات الجديدة.

يقدم FilGoal.com سلسلة من التقارير لتقديم الـ18 فريق المشاركون في الدوري هذا الموسم تحت سلسلة #في_الدوري.

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الموسم الماضي

أنهى النادي المصري الموسم الماضي في المركز الرابع برصيد 55 نقطة، متساويا مع سموحة صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد ومتفوقا عليه بفارق الأهداف، إلا أن أفضلية الفريق السكندري جاءت بسبب المواجهات المباشرة بين الفريقين.

في بطولة الكأس وصل المصري لربع النهائي وخرج أمام الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ، وهي النتيجة الأفضل للمصري بتلك المسابقة منذ 7 مواسم.

رصيد 55 نقطة هو الأعلى في تاريخ النادي المصري حتى في المواسم التي احتل فيها المركز الثالث، والتأهل للكونفدرالية جاء بفضل حصد الزمالك لقب كأس مصر، ليعود للمشاركة إفريقيا بعد 14 عاما من الغياب.

الصفقات

رغم النتائج المميزة، إلا إن حسام حسن المدير الفني للمصري حافظ على 14 لاعبا فقط من قائمة الموسم الماضي، وأضاف عليهم 16 لاعبا جديدا ليقفل قائمته بشكل نهائي قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاءت صفقات المصري كالتالي:

أحمد بوسكا.. حارس مرمى من شباب الضبعة

أحمد فوزي.. ظهير أيمن من سموحة

أحمد عبد الباسط (شرويدة).. مهاجم من إنبي

أحمد شكري.. جناح أيمن من سموحة

حمادة طلبة.. مدافع من الزمالك

أحمد سالم صافي.. لاعب خط وسط من إنبي

محمد ماجد أونش.. لاعب خط وسط مهاجم من الداخلية

حمادة ناصر.. مهاجم من النصر للتعدين

فريد شوقي.. خط وسط مدافع من الداخلية

عبد الله سمير (بيكا).. جناح من السكة الحديد

محمد حمدي.. ظهير أيسر من الأهلي (إعارة)

إسلام محمد صالح.. لاعب خط وسط من وادي دجلة

أحمد سمير.. ظهير أيسر من الزمالك (إعارة)

أحمد قطاوي.. ظهير أيمن من الداخلية

السيد حمدي.. مهاجم من مصر للمقاصة

هيرمان كواو.. مهاجم من الاتحاد السكندري

ورغم صفقات المصري العديدة، ورغم أن خط الدفاع كان نقطة ضعف النادي الساحلي في الموسم الماضي، إلا أن حسام حسن لم يضم سوى حمادة طلبة كمدافع واحد فقط، وفي المقابل استغنى عن الثنائي محمد مجدي وطارق خطاب.

الموسم المقبل

بعد صفقات المصري الجديدة والاستغناءات، لا يملك المصري حاليا في قائمة سوى 3 مدافعين فقط هم حمادة طلبة - ويلسون أكاكبو وإسلام صلاح، سيشارك بهم في الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية، لكن في المقابل سيحاول العميد توظيف الثنائي أسامة العزب وعمرو موسى في هذا المركز بجانب مراكزهم الأصلية.

طموح المصري هذا الموسم هو المانفسة على التواجد في المربع الذهبي مرة أخرى والوصول لأبعد مدى ممكن في بطولتي الكأس والكونفدرالية الإفريقية.

توقع FilGoal.com

يتوقع FilGoal.com أن يتواجد النادي المصري في المراكز الستة الأوائل في بطولة الدوري.