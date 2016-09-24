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الأهلي يمنح براجا مهلة 24 ساعة لتقديم عرض رسمي بشأن أحمد حمدي

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الأهلي يمنح براجا مهلة 24 ساعة لتقديم عرض رسمي بشأن أحمد حمدي الأهلي يمنح براجا مهلة 24 ساعة لتقديم عرض رسمي بشأن أحمد حمدي

منح النادي الأهلي مهلة 24 ساعة لنظيره سبورتنج برجا من أجل تقديم عرض مالي رسمي بشأن أحمد حمدي.

وتلقى النادي الأهلي عرضا لضم أحمد حمدي متوسط ميدان الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات للصحفيين: "إدارة النادي لم تغلق الباب أمام براجا من أجل التفاوض على ضم أحمد حمدي

وأضاف "النادي البرتغالي هو الذي تأخر في إرسال عرض مالي رسمي خلال الأيام الماضية وفقا للموعد المتفق عليه".

عبد الحفيظ أتبع "قررنا منح براجا مهلة 24 ساعة أخير من أجل إرسال عرض جديد، وإن لم يقوموا بذلك فسنغلق الملف تماما".

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.

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