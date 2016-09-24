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الأهلي يواجه شيكو وديا استعدادا لوادي دجلة

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الأهلي يواجه شيكو وديا استعدادا لوادي دجلة الأهلي يواجه شيكو وديا استعدادا لوادي دجلة

يواجه الأهلي فريق شيكو أحد أندية الدرجة الثالثة وديا يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لمواجهة وادي دجلة بالدوري المصري.

ويخوض الأهلي مواجهة الأسبوع الثالث بالدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء ضد وادي دجلة.

ويسعى حسام البدري مدرب الأهلي للاطمئنان على حالة بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراتي الإسماعيلي والمقاولون العرب بالدوري.

ويؤدي اللاعبون الذين شاركوا في المقاولون بالجولة الثانية من الدوري يوم الخميس مرانا في الثامنة والنصف صباح الأحد وتم إعفائهم من المشاركة في مواجهة شيكو.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الإسماعيلي في الجولة الأولى والمقاولون في الثانية.

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