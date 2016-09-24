مدير أمن الشرقية يزور رئيس جامعة الزقازيق قبل بداية العام الدارسى الجديد

زار اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، الدكتور خالد عبد البارئ، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، لمناقشة الاستعداد للعام الدراسى الجديد، والتنسيق مع الجامعة على الوضع الأمنى.

وقال "طبلية" في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الزيارة كانت قاصرة على تهنئة رئيس الجامعة بالعام الدراسي الجديد، وبحث بعض الأمور المتعلقة بالناحية الأمنية.

وأكد "طبلية" أن دور الأمن قاصرا على التأمين خارج الجامعة، وفى حالة حدوث أى أحداث تستدعى دخول الأمن داخل الجامعة سوف يتم ذلك بالتنسيق مع رئيس جامعة الزقازيق وبناء على طلبه.

وكان مديرية أمن الشرقية، وضعت خطة أمنية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، لتأمين العملية الدراسية، من خلال وضع خدمات ثابتة أمام معظم المدارس ذات الكثافة العالية، خاصة مدارس الإبتدائى ورياض الأطفال، مشيراً إلى أن فريقا من أكفأ خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية سيشاركون فى عمليات التأمينن مع الدفع بسيارات الإطفاء للتمركز قرب محيط المدارس.