ميناء الإسكندرية يشارك بمؤتمر الميدكروز لعام 2016 لدعم السياحة المصرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى بإسم ميناء الإسكندرية أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تشارك في فعاليات مؤتمر الميدكروز لعام 2016 في مدينة سانتاكروز تينيرفي بإسبانيا ضمن أكثر من 200 مؤسسة بالإضافة الي 3 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم ، حيث يتم عرض أحدث الوسائل والأنظمة المستخدمة في صناعة الرحلات البحرية والوجهات المفضلة للسائحين ، و تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام.

وأضاف "الغندور" فى بيان اليوم، أن فعاليات المؤتمر تلقي الضوء على صناعة الرحلات السياحية وبخاصة في منطقة البحر المتوسط . وتأتي مشاركة ميناء الاسكندرية في المؤتمر ضمن خطة وزارة النقل ودورها في دعم وتنشيط السياحة ، حيث يعرض ميناء الإسكندرية لعدد من الموانئ المصرية هي : ميناء شرم الشيخ ، وميناء السويس ، وكذلك هيئة تنشيط السياحة ، بالإضافة الي ميناء الاسكندرية.

وأشار إلى أن ممثلو الميناء يستعرضون برنامجا لمناقشة التحديات الرئيسية والحلول المقترحة وفرص الأعمال المتعلقة بصناعة الرحلات السياحية في حوض البحر المتوسط وإحياء الرحلات السياحية إلى مصر بشكل عام ، والموانئ المصرية بشكل خاص .

ومن ناحية أخري قال اللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية، " هذه هي المشاركة الأولى لميناء الاسكندرية وهي مشاركة مهمة جدا لأن المؤتمر يشارك فيه كبار الشركات المختصة في صناعة الرحلات السياحية من جميع أنحاء العالم مما سيكون له فائدة كبيرة للموانئ المصرية ، كونها تلعب دورا مهما في هذه الصناعة وخاصة في منطقة البحر المتوسط

هذا وقد قام وفد ميناء الإسكندرية بعقد اجتماعات ثنائية مع مستشار الموانئ الايطالية لأعمال البنية التحتية والإنشاءات ومع رئيس ميناء هيراكليون اليونانى ووفود مينائي ليفورنو،وكفالا الإيطاليين كما زار جناح الميناء كل الوفود المشاركة .