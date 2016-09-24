سوء تنظيم وإشادة بفاعليات مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ «32»

أكد مصدر مقرب من الفنانة السورية سولاف فواخرجي، من سوء الاستقبال الذي تعرضت له عقب وصولها الي المطار، وذلك من قبل القائمين علي مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ32.

وقال المصدر، إن سولاف لم تجد سيارة من قبل الادارة المنظمة للمهرجان تستقبلها وتتوجه بها الي فندق الاقامة المقرر أن تتواجد فيه خلال فترة المهرجان ، وكان يتواجد معها في المطار الفنان السوري الكبير دريد لحام.

وأضاف المصدر أن الفعاليات التي أقيمت عقب حفل الافتتاح كانت “ناجحة”، وهو ما أشاد به الفنانون الذين حضروا الفعاليات التي أقيمت علي هامش المهرجان.

وساد سوء التنظيم وحالة من الهرج والمرج حفل افتتاح مهرجان الاسكندرية السينمائي، وذلك من خلال عدم وجود كراسي مخصصة لبعض الفنانين والضيوف للجلوس عليها، ومنهم الفنان فاروق الفيشاوي والسوري دريد لحام، بالاضافة الي عدم وجود سيارات لنقل الضيوف لمقر اقامتهم ومقر الحفل لحضور فعالياته، وهو ما جعلهم يستأجرون سيارات تاكسي لنقلهم.

يذكر أن مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي في دورته الـ 32 هذا العام ، خصصت له وزارة الثقافة ميزانية وصلت الي مليون و200 ألف جنيه، وهو مدة 7 أيام، يقام خلالها المهرجان ، وذلك في الفترة من 21 سبتمبر الي 27 سبتمبر الجاري.