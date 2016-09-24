موانىء السويس تستقبل 10 آلاف طن بوتاجاز

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانىء البحر الأحمر إن ميناء الزيتيات بالسويس استقبل السفينة «جازبرايد»، وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز، والسفينة «جازايجين» وعلى متنها 5 آلاف طن بوتاجاز، قادمتان من ميناء ينبع السعودي.

وأشار يوسف إلى أن ميناء سفاجا بالبحر الأحمر يستعد اليوم لاستقبال العبارة “أمانة” وعلى متنها 1064 راكبًا، و55 سيارة، و14 شاحنة.

كما تغادر السفينة «بوسيدون اكسبريس» وعلى متنها 86 شاحنة و88 راكبا وسيارة ، مشيرًا إلى أن ميناء نويبع بجنوب سيناء يستعد لاستقبال العبارة “سينا” وعلى متنها 230 راكبا و42 شاحنة و3 سيارات.

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