سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيد سعيد الفلاسي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن سعيد عنبر جمعة الفلاسي الذي ارتقى شهيدا متأثرا بجروح أصيب بها أثناء مشاركته ضمن قواتنا المسلحة الباسلة في عملية إعادة الامل والشرعية في اليمن الشقيق والتي تقودها المملكة العربية السعودية الشقيقة على رأس التحالف العربي.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلس العزاء في منطقة الوصل بدبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد الفلاسي .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.