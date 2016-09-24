«القاضي» يشارك بالدورة العشرين لمجلس وزراء الاتصالات بالإمارات‎

غادر المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، متجهًا إلى الإمارات للمشاركة فى الدورة العشرين لمجلس وزراء الإتصالات والمعلومات العرب التى تبدأ الثلاثاء القادم.

وتتضمن قائمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال العديد من النقاط التي تتمحور حول أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخطط العمل العربي المشترك، كما سيتم في نهاية الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لدورته القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر هي رئيس أعمال الدورة السابقة للمجلس، في حين تتولى دولة الإمارات العربية رئاسة الدورة الحالية، وتترأس المملكة العربية السعودية المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.