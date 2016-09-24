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السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية «استاد برج العرب»

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السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية «استاد برج العرب» السجن 3 سنوات لمتهم في إعادة محاكمته بقضية «استاد برج العرب»

تعبيرية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بحبس المتهم محمد ضرغام مع الشغل في جلسة إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام قسم العرب ببورسعيد».

أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: التجمهر والتلويح بالعنف، واقتحام قسم العرب ببورسعيد، والقتل والشروع في القتل وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قد قضت بمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جانب 92 متهمًا أخرين من بينهم 76 متهمًا هاربين، بالسجن المؤبد، والمشدد 10 سنوات لـ 28 متهمًا، بينما قضت ببراءة 68 متهمًا مما نسب إليهم من اتهامات.

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