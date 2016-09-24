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طبيب الأهلي: رفضنا علاج مروان محسن بالمسكنات

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طبيب الأهلي: رفضنا علاج مروان محسن بالمسكنات طبيب الأهلي: رفضنا علاج مروان محسن بالمسكنات

مروان محسن

شدد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول للأهلي، اليوم السبت، على أن مروان محسن لايعاني من إصابة مزمنة كما يردد البعض، موضحًا أنه من غير الأخلاقي إلصاق تلك الإصابة باللاعب، مؤكدًا على أنه يمكن أن يشارك في المباريات عن طريق بعض الحقن المسكنة لكن الجهازين الفني والطبي يرفضا ذلك تمامًا، حرصًا على اللاعب نفسه ومن ثم يخضع للعلاج حتى يتماثل تمامًا للشفاء ويكون جاهز بشكل كامل ودون مسكنات للعودة للملعب.

يذكر أن “محسن” يعانى من الآم فى الحوض وسافر المانيا وخضع لفحص طبى هناك، ويؤدي حاليًا برنامج علاجي وأمامه حوالى اسبوعين ويعود للمشاركة مع الفريق.

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