طبيب الأهلي: باسم علي سيبدأ تدريبات الجيم بعد يومين

قال الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي، اليوم السبت، إن باسم علي ظهير أيمن الفريق سيبدأ تدريبات الجيم بعد يومين.

ويعاني اللاعب من مزق في العضلة الخلفية تعرض له خلال مواجهة الإسماعيلي بالجولة الأولي من الدوري، وهو ما أدى إلى غيابه عن لقاء المقاولون.

وأضاف طبيب الأهلي أن “علي” سيقوم بتنفيذ البرنامج التأهيلي قبل عودته إلى التدريبات الجماعية.

وفي سياق متصل قال الطبيب أن حسام غالي قائد الفريق أدى تدريبات استشفاء داخل الجيم خلال مران اليوم، مؤكدًا أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة.

وأشار الطبيب إلى جاهزية أحمد حجازي مدافع الفريق من الناحية الطبية للمشاركة في المباريات، مؤكدًا أن الأمر الآن أصبح في يد الجهاز الفني.