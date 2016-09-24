صور.. محافظ بني سويف يستقبل وزير التربية والتعليم لافتتاح عدد من المدارس

محمد شعبان – بني سويف

استقبل المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، منذ قليل الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مستهل زيارته للمحافظة بحضور النواب هشام سليم، وجمال هندي، وعبدالحميد كسًاب، وعبدالرحمن برعي، وعاطف عبدالجواد، وبدوي النويشي، ومحمود عزت، فضلًا عن نبوي الدخني وكيل وزارة التربية والتعليم.

وتأتي زيارة الوزير للوقوف على استعدادات المحافظة لبداية العام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والاطمئنان على إجراءات الصيانة، ومتابعة تجربة مجموعات التقوية الدراسية.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة وضع حجر الأساس لأول مدرسة على الطراز الياباني بالحي الرابع شرق النيل، وتفقد مدرسة التوفيق، فضلًا عن افتتاح مدرستي فاطمة الزهراء الفنية للبنات، والقادسية الثانوية بمركز ببا، بالإضافة إلى وافتتاح مدرسة عزبة بهنس للتعليم الأساسي بمركز الواسطى.