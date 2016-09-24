ضبط طن و690 كيلو عسل جلوكوز داخل مصنع بدون ترخيص فى طنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط طن و690 كيلو عسل جلوكوز بدون بيانات توضح مصدره وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، داخل مصنع بدون ترخيص لتعبئة عسل الجلوكوز بمنطقة العجيزى أول طنطا.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "مصطفى م ف ال" – 52 سنة - مقيم بمنطقة العجيزى – أول طنطا، لإنشائه مصنعا بدون ترخيص لتعبئة عسل الجلوكوز مجهول المصدر وغير المصحوب بالفواتير الدالة على مصدره وتعبئته داخل عبوات عليها بيانات وعلامات وهمية، وبحوزته طن و690 كيلو عسل جلوكوز بدون بيانات، وتحرر المحضر 28423 جنح قسم اول طنطا لسنة 2016، وتولت النيابة التحقيق.