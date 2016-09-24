انقطاع التيار الكهربائي عن مؤتمر وزير التعليم بديوان عام بني سويف

انقطع التيار الكهربائي، عن مؤتمر وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بالإعلاميين ونواب البرلمان، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة بني سويف، لدقيقتين، قبل أن يتم الاستعانة بالمولد الكهربائي بالمحافظة، بحضور المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، ولم تؤثر الواقعة على سير اللقاء.

كان محافظ بني سويف، قد استقبل منذ قليل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، تمهيدًا لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي بالمحافظة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات.