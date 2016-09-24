أخبار عاجلة

8 الصبح - تعليق قوي من رامي رضوان حول إحالة البرلمان "إتفاقية تيران وصنافير" إلى التشريعية -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع ك/ أحمد الشناوي لمناقشة بعض الحالات التحكيمية -
بدء انتخابات "أبو كبير" على مقعد المصيلحي -
8 الصبح - النائب علاء عابد يوضح علاقة قانون الطوارئ وحقوق الإنسان وحقيقة عقوبة أقارب الإرهابيين -
للرجل.. هذا ما عليك فعله فوراً إذا ظهر الشيب في رأسك -
8 الصبح - النائبي صلاح حسب الله وطارق الخولي يكشفان أبرز القوانين والقضايا التى سوف يناقشها البرلمان -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير من قلب "شارع الخيامية" .. عن أهمية الاعمال اليدوية وخاصاً "فن الخيامية" -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد السمسم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

انقطاع التيار الكهربائي عن مؤتمر وزير التعليم بديوان عام بني سويف

Google+ Print
انقطاع التيار الكهربائي عن مؤتمر وزير التعليم بديوان عام بني سويف انقطاع التيار الكهربائي عن مؤتمر وزير التعليم بديوان عام بني سويف

الهلالي شربيني وزير التربية والتعليم

محمد شعبان – بني سويف

انقطع التيار الكهربائي، عن مؤتمر وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالي الشربيني، بالإعلاميين ونواب البرلمان، بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام محافظة بني سويف، لدقيقتين، قبل أن يتم الاستعانة بالمولد الكهربائي بالمحافظة، بحضور المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، ولم تؤثر الواقعة على سير اللقاء.

كان محافظ بني سويف، قد استقبل منذ قليل الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، منذ قليل، تمهيدًا لمتابعة سير أول أيام العام الدراسي بالمحافظة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا