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الأحد.. استكمال برنامج «أثبتي قوتك، من حقك ربع مجلسك‎» بالوادي الجديد

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الأحد.. استكمال برنامج «أثبتي قوتك، من حقك ربع مجلسك‎» بالوادي الجديد الأحد.. استكمال برنامج «أثبتي قوتك، من حقك ربع مجلسك‎» بالوادي الجديد

محافظة الوادي الجديد

يستكمل فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد،غدًا الأحد، برنامج التدريب والتأهيل للسيدات والفتيات علي خوض الانتخابات المحلية، تحت عنوان “أثبتي قوتك، من حقك ربع مجلسك”.

يأتي ذلك استكمالًا لدور المجلس، وسعيه لتوعية نساء وحثهن على المشاركة في الحياة السياسية، وتشجيعهن على القيام بدور أكبر في الانتخابات المحلية المقبلة.

وصرحت نادية عزمي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي الجديد، أن المحافظة انتهت من عقد دورتين تدريبيتين لأكثر من 250 شابًا وفتاة بمركزي الخارجة وباريس، لتدريب وإشراف من محاضرين بالأمانة العامة بالقاهرة، مضيفة أن المرحلة المقبلة سوف تستهدف شباب وفتيات مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، والتي تستهدف نشر التوعية بأهمية المشاركة وخلق قاعدة كبيرة من السيدات لديها رغبة في المشاركة في العمل السياسي، وتغيير الثقافة السلبية عن المشاركة السياسية للمرأة.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالوادي أن اللقاءات ستتضمن التعريف بصورة مبسطة بأهمية المجالس المحلية ودورها في تحقيق التنمية في المجتمعات المحلية وكيف تناولت مواد الدستور الحكم المحلي وانعكاس ذلك على تعظيم دور المجالس المحلية، فضلًا عن تعزيز المشاركة السياسة للمرأة من خلال إزالة مخاوف السيدات من عملية المشاركة والتأكيد على واجبهن الوطني نحو محاربة الفساد والمشاركة في التنمية، إلى جانب التعريف بالحملات الانتخابية بصورة مبسطة مع التركيز على عناصر نجاح الحملات الانتخابية ويحاضر في اللقاءات نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال العمل السياسي والقانون والإدارة المحلية وأعضاء المجلس القومي للمرأة.

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