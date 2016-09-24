عبدالله بن زايد يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي أمس في نيويورك مع معالي فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.

وتركزت مداولات الجانبين خلال هذا اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة على تبادل وجهات النظر حول مستجدات الوضع الليبي والتحديات الأمنية والسياسية التي لا تزال تعرقل إتمام العملية السياسية الشاملة في البلاد.

وفي مستهل حديثة شكر معالي سراج سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على الدعم السياسي والمادي الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده وشعبه للتخفيف من محنتها.. وأحاطه بالجهود التي يبذلها أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لتحقيق المصالحة السياسية وإنفاذ القانون وبسط السيادة على كافة الأراضي الليبية وتقديم الخدمات للشعب الليبي.. كما ألقى السراج الضوء على المساعي التي تبذلها الحكومة في مجال محاربة الإرهاب داخل ليبيا والتحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه تحقيق هذه الغاية.

من جانبه جدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي دعم دولة الإمارات للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي.. وأعرب عن أمله في أن تنجح جهوده في استعادة الأمن والاستقرار لكافة ربوع ليبيا.

حضر اللقاء كل من سعادة فارس محمد المزروعي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الأمنية والعسكرية.