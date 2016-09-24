تأجيل محاكمة الدجال "التيجانى" المتهم بالنصب والاحتيال لجلسة 27 سبتمبر

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور اليوم السبت تأجيل أولى جلسات محاكمة "عبد الإله.أ.ت" والشهير بالشيخ أحمد التيجانى المغربى والمتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، وتقاضيه مبالغ ماليه ضخمة بحجة قدرته على العلاج الروحى لجلسة 27 سبتمبر للاختصاص الرقمى.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على "عبد الإله.أ.ت" المعالج الروحانى لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنين وتقاضى مبالغ مالية ضخمة منهم مقابل علاجهم ، وصلت لـ3000 جنيه فى جلسة العلاج الواحدة، وذلك داخل شقته بمنطقة فيصل.

وكشفت التحريات أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على رد المطلقة لزوجها وتزويج العانس وعلاج العقم لدى الرجال والعقر لدى النساء، وأعلن عن نفسه من خلال القنوات الفضائية، وتمكن رجال مباحث الآداب من الإيقاع به بعدما تقمصوا دور زبائن وعرضوا عليه حالة وهمية، وضبطوا بحوزته كتب سحر وشعوذة من بينها كتاب "شمس المعارف" ، فضلاً عن مبلغ مالى قدره 6000 جنيه.