تحرير 45 محضرا لأصحاب محلات كروت الشحن ومحطات البنزين بسوهاج

قال وكيل وزاة التموين بسوهاج حافظ الباجى، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية حررت 45 محضرًا لأصحاب محلات كروت الشحن والمخابز ومحطات البنزين على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتم إحالتها إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تقوم بصفة مستمرة بمتابعة عمل محلات كروت الشحن، لضبط المخالفين بالبيع أزيد من السعر المقرر، مؤكدًا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بمراقبة الأسواق لضبط الأسعار مشيرا الى تحرير محاضر لاصحاب محطات البنزين لبيعهم بأزيد من السعر المقرر.