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طالب يعتدى على صديقه بالسكين لإقامته علاقة مع شقيقته

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طالب يعتدى على صديقه بالسكين لإقامته علاقة مع شقيقته طالب يعتدى على صديقه بالسكين لإقامته علاقة مع شقيقته

>الاسكندرية – هناء أبو العز

اعتدى طالب على صديقه بالضرب بسكين، وطعنه طعنات نافذة فى الصدر والبطن، بسبب اكتشافه وجود علاقة بين المجنى عليه وشقيقته، ما أدى إلى إصابته.

 

تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغاً من مستشفى العامرية العام بوصول "ا.ع" 22 سنة طالب بكلية الحقوق – جامعة المنصورة، مقيم دائرة قسم ثان دمياط، محافظة دمياط، مصاب بجروح طعنية بالصدر والبطن واشتباه نزيف داخلى بالبطن والصدر وجرح رضى أعلى العين اليمنى "لا يمكن استجوابه".

 

تبين حدوث مشاجرة بين المذكور وصديقه " م .م" 21 سنة طالب بكلية تجارة – جامعة نيو كايرو مقيم الجديدة – محافظة القاهرة أثناء تواجدهما بمنطقة 6 أكتوبر دائرة القسم للمصيف بسبب اكتشاف الأخير وجود علاقة بين المذكور وشقيقته تعدى عليه بالضرب بسكين كانت بحوزته محدثاً إصابته المنوه عنها.

 

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.


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