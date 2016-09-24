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بالصور.. تجمهر أهالى ضحايا مركب رشيد للمطالبة بسرعة انتشال جثامين ذويهم

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بالصور.. تجمهر أهالى ضحايا مركب رشيد للمطالبة بسرعة انتشال جثامين ذويهم بالصور.. تجمهر أهالى ضحايا مركب رشيد للمطالبة بسرعة انتشال جثامين ذويهم

>البحيرة جمال أبو الفضل – ناصر جودة

طالب العشرات من أهالى ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية الغارقة برشيد، بسرعة انتشال جثامين ذويهم من البحر، ورددوا هتافات كان منها: "عاوزين عيالنا".

ومن جانب آخر، وصل الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة إلى مقر تجمهر الأهالى، وطالبهم بالهدوء، ووعدهم بتسليم جميع الجثامين فور انتهاء الإجراءات والعمل على انتشال الضحايا خلال الساعات القادمة.

وأكد "سلطان" أن القوات المسلحة تبذل قصار جهدها لسرعة انتشال الضحايا، كما قرر المحافظ اقامت سرادق عزاء لجميع الضحايا بمنطقة بوغازى رشيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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