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محافظ قنا يفتتح مدرسة جديدة مع بداية الدراسة بتكلفة 2 مليون جنيه

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محافظ قنا يفتتح مدرسة جديدة مع بداية الدراسة بتكلفة 2 مليون جنيه محافظ قنا يفتتح مدرسة جديدة مع بداية الدراسة بتكلفة 2 مليون جنيه

محافظ قنا

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ قنا، مدرسة دندرة الثانوية المشتركة بقرية دندرة مركز قنا، في بداية العام الدراسي، والواقعة على مساحة 6000 متر مربع، وتبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 2 مليون و 400 ألف جنيه، «بمنحة إماراتية تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة».

وتتكون المدرسة من 3 أدوار تضم 12 فصل دراسي وبعدد 370 طالب وطالبة، وتم افتتاحها بحضور النائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب، والأستاذ عزت بيومي وكيل وزارة التربية والتعليم .

وشهد محافظ قنا طابور الصباح وتحية العلم مع بداية اليوم الأول للعام الدراسي الجديد بمدرسة دندرة الثانوية وقدم التهنئة للطلاب وحثهم علي ضرورة الاجتهاد باعتبارهم جيل المستقبل مطالبهم بالسعي إلي تنمية مهاراتهم والالتزام بتحصيل العلوم والجد والاجتهاد .

وأكد الهجان أنه تم دخول 26 مدرسة جديدة «ابتدائي – إعدادي – ثانوي»، و15 مدرسة جديدة تعليم مجتمعي إلى المنظومة التعليمية من إجمالي 2023 مدرسة على مستوى مدن وقرى محافظة قنا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة بلغ هذا العام حوالي 700 ألف طالب .

وتفقد مدرسة قنا الإعدادية الحديثة بنين ومدرسة سيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات ومدرسة حسان بن ثابت الابتدائية لمتابعة انتظام العملية التعليمية واطمأن على كافة الاستعدادات التي تمت لاستقبال الطلبة في بداية العام الدراسي الجديد .

وشدد على الانضباط والنظافة العامة داخل الفصول ودورات المياه والتهوية بالمدارس وتوافر الأدوية والإسعافات والاهتمام بالوسائل التعليمية والمعامل وحجرات الأنشطة خاصة الحاسب الآلي لأهميته في الوصول لأعلي مراحل التنمية في وتشجيعا للطلاب على الابتكار والتفاعل الايجابي في العملية التعليمية.

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