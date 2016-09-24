"حماية المستهلك" يحيل ماركت أولاد رجب للنيابة لعرضه "أرز مغشوش"

أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه ورد لجهاز حماية المستهلك بلاغ من المواطن ماهر كمال عزت يتضرر من منتج أرز ذهبي بسمتي هندي طويل الحبة وعند طبخه تبين أن الأرز يفقد لونه الأصفر المميز له ويتحول لون المياه إلى اللون الأصفر وتسبب لأسرته بالآم بالمعدة وقئ كان قد اشتراه من هايبر ماركت أولاد رجب فرع مدينتي.

وأوضح يعقوب،فى بيان له، أنه على الفور تم التنسيق مع الإدارة المركزية لشئون البيئة والادارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وتم مفاجأة الهايبر بحملة مشتركة من حاملي الضبطية القضائية بإدارة التحريات بالجهاز ومراقبي الأغذية بوزارة الصحة ، بإرشاد الشاكي ، وبالفحص تم ضبط المنتج محل الشكوى داخل قسم يحمل اسم باب الشام داخل الهايبر ، وبالتجربة تم وضع كمية من الأرز حوالي عشرة جرامات في كوب زجاجي ووضع كمية من المياه الفاترة عليها فتبين ان الأرز يفقد اللون الأصفر المميز له ، وتنفصل الصبغة ذائبة في الماء مما يدل على أن الأرز مضاف له لون.

وقال البيان ، أنه اتضح بالتجربة أن الأرز له رائحة كريهة ، كما تم ضبط منتج فلفل أبيض منتهي الصلاحية ، و منتجات شطة قرن ، مغات ، فول صحيح للتدميس ، خردل ، كسبرة حب ، لوبيا ، سوماق ، قرفة بودر ، جنزبيل ، كراوية ، زعتر حلبي بدون بيانات وتم سحب عينات من هذه المنتجات وتم إرسالها للمعامل لتحديد مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتحرر محضرا بالإجراءات وقيد برقم 10055/2006 جنح القاهرة الجديدة ثان للعرض على النيابة العامة.

وأضاف يعقوب،أنه تم تحرير عدد 3 محاضر بمعرفة السادة مراقبي الأغذية لمخالفة قرار وزير الصحة رقم 96 لسنة 1967 ، مخاطبة سكرتير عام محافظة القاهرة للغلق الإداري لعدم وجود ترخيص للهايبر .

و أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يولى اهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة " الوقاية خير من العلاج " بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته ، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588 أو من خلال تطبيق حماية المستهلك على الأجهزة المحمولة .