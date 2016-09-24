حفظ التحقيق في دهس النائبة رشا عبد الفتاح لعاملين بمدينة نصر

قررت نيابة ثاني مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس النيابة، اليوم السبت، حفظ التحقيق في واقعة دهس النائبة البرلمانية رشا عبدالفتاح رمضان عن حزب مستقبل وطن، لعاملين يستقلان دراجة نارية بالقرب من قسم شرطة ثاني مدينة نصر.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء تحرك النائبة رشا عبدالفتاح السيد رمضان، عن حزب مستقبل وطن عن محافظة الغربية، بسيارتها بنطاق قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ، فوجئت بدراجة نارية يستقلها اثنان تحاول العبور أمامها، ولم تستطع السيطرة على عجلة القيادة واصطدمت بالدراجة النارية، ما أدى لإصابتهما وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، وأضافت التحقيقات أن النائبة قررت التكافل بعلاج الشابين المصابين مما دفعهم للتنازل عن المحضر المحرر ضد النائبة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي العميد أشرف عبدالرحمن مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثان، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث بإشراف العميد نبيل سليم رئيس قطاع مباحث شرق، واللواء مراد القطان نائب مدير الأمن لقطاع الشرق، وتبين تصادم سيارة خاصة بنائبة برلمانية بدراجة نارية يستقلها شخصان.