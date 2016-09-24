برلماني يطالب وزير التعليم بحل أزمة عجز المدرسين في كرداسة

تقدم النائب علاء والي بطلبين لوزير التربية والتعليم، اليوم السبت، بشأن معانة الأهالي وأولياء الأمور بكرداسة من انخفاض عدد وندرة المدرسين فى جميع التخصصات بمدارس كرداسة وقراها والمناطق التابعة لها، فى حين أنه بدأ اليوم العام الدراسى الجديد بهذا العجز وبعض المدارس بها عجز فى المدرسين مما سيؤدى إلى عدم انتظام العملية التعليمية فى أول يوم دراسى.

وطالب والي”وزارة التربية والتعليم سرعة الاستعانة بخريجي الجامعات للعمل بالأجر بمدارس كرداسة فى التخصصات المختلفة التى بها عجز ،وهى “اللغة العربية ، والرياضة ، والإنجليزى ، والدراسات ، والتربية الفنية ، والتربية الرياضية والاقتصاد”، إضافة إلى أن تشغيل هؤلاء الشباب سوف يسد حالة العجز وحل أزمة البطالة .

وناشد وزير التربية والتعليم متابعة العملية التعليمية بمنطقة كرداسة نظرًا لأنها تعانى من بعض المشاكل فى العملية التعليمية وخصوصًا أنه بدأ العام الدراسى الجديد .