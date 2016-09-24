صور.. انتظام الدراسة في اليوم الأول بجامعة جنوب الوادي

تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، كليات الجامعة المختلفة حيث اطمأن على انتظام سير العملية التعليمية بالكليات التي تستقبل خلال هذا العام الجامعي حوالي 42 ألف طالب وطالبة.

تشهد الجامعة للعام الأول بدء الدراسة بكلية الصيدلة بمقر الجامعة بقنا، وكليات الحاسبات والمعلومات، والألسن، والآثار بفرع الجامعة بالأقصر.

وأشار رئيس الجامعة أن المحاضرات بدأت من صباح اليوم الأول وتم تجهيز المدرجات، وقاعات المحاضرات، والمعامل، وإعداد الجداول الدراسية، وشهدت الكليات توافد الطلاب لاستخراج الكارنيهات، والانتظام في المحاضرات.

وأعطى رئيس الجامعة تعليماته بتوفير سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

وأضاف منصور أنه تم إقامة معسكرات لاستقبال الطلاب الجدد بمجمع المواقف بمدينة قنا، وميدان سيدي عبد الرحيم القنائى، وأمام محطة القطار حيث يتواجد إخصائي رعاية الشباب لإرشاد الطلاب والرد على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى تم توفير 3 أتوبيسات لنقل الطلاب من هذه الأماكن إلى مقر الجامعة.

كما أشار رئيس الجامعة إلى وجود وسائل مواصلات داخلية تقوم بنقل الطلاب من أمام بوابات الجامعة إلى كليات الجامعة تيسيرًا على الطلاب.

وتم إقامة معسكرات استقبال للطلاب الجدد وأولياء أمورهم أمام بوابات الجامعة وأمام المدن الجامعية حيث بدأت إجراءات تسكين الطلاب من اليوم الأول.