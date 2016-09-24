الليلة.. عمرو الليثي يستضيف أبطال فيلم «كلب بلدى»

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، نجوم وأبطال فيلم ” كلب بلدى ” أحمد فهمي وأكرم حسني وأحمد فتحي وبيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وندى موسى “ويزو”، ومؤلف العمل شريف نجيب والمخرج معتز التوني، في حلقة خاصة من برنامج بوضوح فى العاشرة مساء الليلة على شاشة الحياة.

ويتناول اللقاء الذي يذاع على الهواء النجاح الكبير لفيلم “كلب بلدي” بدور العرض وسط إشادة من النقاد والمتابعين للفيلم.

ويجيب أحمد فهمي وأبطال العمل على العديد من التساؤلات حول اسم الفيلم وموافقة الرقابة أو اعتراضها، واختيار فريق العمل وكيفية التعامل مع الكلاب.

كما يجيب “فهمي” عن انفصاله الفني عن شيكو وهشام ماجد وهل سيعود للعمل معهم، وعن مشاركته وأكرم حسني في بطولة الفيلم وهل سيكون بداية تعاون بينهم، والعديد من الكواليس والأخبار الخاصة بالفيلم ونجومه.