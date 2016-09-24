القبض على صاحب مركب الهجرة غير الشرعية برشيد.. والمتهم: مركبى فى الميناء

تمكنت مباحث الأموال العامة بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة ودمياط، من ضبط " حسن ح ر " صاحب مركب تدعى"موكب الرسول1"، ذات الاسم الذى تحمله مركب رشيد الغارقة، وتبين أن المتهم يقيم بدمياط.

وتم عرض المتهم على نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام، والذى قرر طلب تحريات البحث الجنائى حول المتهم والمركب ودوره فى هذه الجريمة.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال دمنهور الكلية برئاسة المستشار على حسن رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور عن ، وهى أن مركب موكب الرسول 1 قامت بتحميل أفراد هجرة غير شرعية من سواحل مدينة كفر الشيخ لتسفيرهم إلى دولة إيطاليا بحمولة زائدة لجشع تجار الهجرة الغير شرعية، ما تسبب فى غرقها أمام سواحل مدينة رشيد على حدود المياة الإقليمية لجمهورية مصر العربية، غير ان مفاجأة كشفتها التحريات مفادها أن هناك مركب تحمل الاسم ذاته، ما زالت موجودة بميناء دمياط، فيما تم ضبط وإحضار صاحب المركب ( موكب الرسول 1) الموجودة دون غرق بسواحل دمياط، وهو الآن يمثل أمام النيابة .

وكان المستشار على حسن رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور قرر حبس كل من

سميحة ش ا " 60 سنة ، ونجلها " محمد ع ش " 32 سنة صياد ومقيمان برج رشيد لتورطهم فى نقل الضحايا بمركب صغير 4 أيام إحتياطيا

وكان قد تمكن ضباط مباحث البحيرة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء محمد خريصة مدير المباحث من القبض على سيدة ونجلها صياد من المتورطين فى كارثة غرق مركب رشيد.

وكان قد تمكن العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى والمقدم حازم خيرى وكيل الفرع من ضبط " سميحة ش ا " 60 سنة ، ونجلها " محمد ع ش " 32 سنة صياد ومقيمان برج رشيد لتورطهم فى نقل الضحايا بمركب صغير "