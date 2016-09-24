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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمين شرطة تسبب بمقتل مواطن بالخطأ

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الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمين شرطة تسبب بمقتل مواطن بالخطأ الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمين شرطة تسبب بمقتل مواطن بالخطأ

>كتب محمود عبد الراضى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بأن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أمين شرطة تسبب عن طريق الخطأ فى مقتل أحد طرفى مشاجرة نشبت أمس بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائرى.

 

وأوضح مسئول المركز - فى بيان صادر اليوم - أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كانت قد تلقت بلاغاً بحدوث مشاجرة أمس بطريق الأوتوستراد أسفل الطريق الدائرى دائرة قسم شرطة البساتين بين كل من المدعو جمال.ن.ط سائق ومقيم بنى سويف قائد السيارة د.ر.ط 832، وقائد إحدى سيارات الأجرة - لاذ بالفرار - وذلك لخلاف على أولوية المرور.

 

وتدخل على أثرها أحد أمناء الشرطة من قوة قسم شرطة البساتين والمعين خدمة ملاحظة الحالة بالمنطقة لفض المشاجرة عقب استغاثة طرفى المشاجرة به، حيث قام بإطلاق عيار نارى تحذيرى فى الهواء من "الطبنجة" عهدته، أسفرت عن إصابة قائد السيارة الأولى بطريق الخطأ وأودت بحياته .

 


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