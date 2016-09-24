وزير البيئة: قرش شرم الشيخ خطر واللعب معه وركوبه استهتار

حذر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، المصطافين والسائحين من تكرار ما حدث فى الفيديو المتداول مع أحد القروش بشرم الشيخ والذى يظهر قيامهم باللعب معه قائلا: "هذا القرش خطر جدا ولا يصح أن يلعب أحد معه وما يظهر بالفيديو من محاولة مواطنين ركوبه استهتار ".

وقال فهمى، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع": "الإيطاليين أنفسهم تحدثوا عن خطورة الواقعة ونحمد الله أن القرش لم يهاجم أو يؤذى أحدا، وأنا ألوم الغواصين الذين كانوا متواجدين ويعرفون مدى خطورة هذا النوع من القروش ولم يمنعوا هؤلاء السائحين من الاقتراب من القرش ".

وكانت وزارة البيئة، أكدت فى بيان لها أن القرش الذى ظهر فى منطقة رأس نصرانى بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، وتداول نشطاء مقطع الفيديو عبر التواصل الاجتماعى فيس بوك، يظهر فيه قيام عدد من السياح والمصطافين بمطاردته بدون توخى أى من مظاهر الحذر فى التعامل مع هذه الأنواع التى قد تشكل خطراً على حياة الإنسان، من نوع oceanic white tip shark القرش أبيض الطرف المعروف بالقرش المحيطى، والذى يصنف بأنه خطير ويتميز باللون البنى والجسم الممتلئ الطويل واللون الأبيض فى أطراف زعانفه كلها وزعنفته الصدرية من أكبر زعانف أسماك القرش على الإطلاق .

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أن العاملين بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة توجهوا إلى المنطقة وتواصلوا مع الغواصين والمرشدين ورؤساء المراكب السياحية بالمنطقة للحصول على مقاطع الفيديو التى تم التقاطها للقرش لتحليلها والتعرف على سلوكه ونوعه، مؤكدة أنه قرش معروف بسلوكه الهجومى ويعيش فى المياه الدافئة والمعتدلة ويتعرض للصيد الجائر وأعداده فى تناقص ملحوظ نظرا للإقبال الشديد لاستخدام زعنفته فى الطعام ومعرض لخطر الانقراض طبقا لتصنيف الاتحاد الدولى لصون الطبيعة.