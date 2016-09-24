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مستشفى الأهلي – صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية وربيعة يستأنف التأهيل

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مستشفى الأهلي – صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية وربيعة يستأنف التأهيل مستشفى الأهلي – صالح جمعة يشارك في التدريبات الجماعية وربيعة يستأنف التأهيل

شارك رامي ربيعة مدافع الأهلي في فقرة تدريبات بدنية بجانب زملائه تحت إشراف أنيس الشعلالي مدرب الأحمال بالفريق خلال المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش يوم السبت.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري يوم الأربعاء.

ولم يشارك ربيعة في تدريبات الكرة وخضع لتدريبات بدنية تحت إشراف محمد أبو العلا مساعد مدرب أحمال الفريق.

ويسافر ربيعة إلى ألمانيا يوم الأحد للخضوع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على إصابته بعد خضوعه لجراحة في غضروف الركبة.

وكان ربيعة قد خضع لتدريبات تأهيلية يوم الخميس رفقة صالح جمعة وباسم علي. (طالع التفاصيل)

كما شارك صالح جمعة لاعب وسط القلعة الحمراء في تدريبات الفريق الجماعية.

وغاب صالح عن تدريبات فريقه الأهلي منذ الأربعاء الماضي بسبب تعرضه لكدمة في الكاحل.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الإسماعيلي والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية.

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